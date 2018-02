Mariangela Bordon pilota lançamento de sabonetes da linha Bioliquid, da Eos. Amanhã, em Pinheiros.

É dia 26 que Julio Ribeiro, da Talent, lança livro. No Lounge One do Iguatemi.

Jorge Mattar, Guilherme Schettino, Luiz Francisco Cardoso e Fernando Ganem relançam livro. Hoje, no Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa.

Marcos Proença inaugura, hoje, sua Barber Shop na Noir, Le Lis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

João Carlos Martins rege a Filarmônica Bachiana. Hoje, no Teatro CIEE.

Tadeu Chiarelli lança livro. Amanhã, na Livraria Martins Fontes.

Acontece, hoje, o debate Existe Amor em SP. Com Danilo Miranda, Criolo e Fernando Luna. Nos Jardins.

Registrado, por um príncipe saudita, pequeno erro na capela do pavilhão da Humanidade 2012 – construído para a Rio+20, no Forte de Copacabana. Os escritos em árabe foram colados… ao contrário.