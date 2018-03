Cacá Ribeiro está fora do Club Royal, mas não da noite paulistana. Um novo point, também no centro da cidade, é a aposta para 2009.



O Senado analisa nesta quarta projeto de lei que flexibiliza a Voz do Brasil. Não, a proposta não acaba com o programa. Mas flexibiliza o horário.



As peças que Maria Eudoxia Mellão levou para o Grand Palais des Champs-Élysées, em Paris, lhe renderam juros. A artista recebeu outros dois convites. Para exposições no Pavillon D´Art Contemporain e na Galerie Thuillier.



Está sendo atendido nesta quarta o ultimo pedido de D. Lolinha, mãe de Marcelo Carvalho, da RedeTV!. A família, incluindo a nora Luciana Gimenez, fazem discreta cerimônia espalhando suas cinzas no Central Park, em Nova York.



Cacá Diegues será “sabatinado” por Walter Salles e Zezé Motta na quinta. Para a série Depoimentos para a Posteridade, do MIS do Rio.



Relax, Roberto Justus fará show durante o cruzeiro do Splendour of the Seas, na costa brasileira. A cena fará parte do Aprendiz 6, que irá ao ar ano que vem , na Record.



A ex do esguio Aécio Neves, Natália Guimarães, rompeu o silêncio e revelou à revista Vip que o que mais lhe atrai nos homens é uma barriguinha. É, não podia dar certo.



A líder do maior partido da oposição em Portugal, Manuela Ferreira Leite, defendeu esta semana que o único caminho para as reformas seria… suspender a democracia por seis meses. Não contou como trazê-la de volta.

