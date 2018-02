A Fotospot abre loja no Iguatemi, segunda-feira. Com coquetel dos sócios André Andrade, Cássio Vanconcellos e Lucas Lenci.

Amigos promovem noite em apoio a Roberto Podval para presidente da OAB/SP. Terça, nos Jardins.

Samuel Malentacchi lança seu livro Autofagia. Hoje, no Teatro Augusta.

Isabella Blanco abre exposição de joias. Domingo, no Museu de Arte Sacra.

Karin Lambrecht faz vernissage. Hoje, na Nara Roesler.

E terça tem mostra de Jasper Johns. No Tomie Ohtake.

Julio Ribeiro lança seu novo livro Marketing de Atitude – Como Fazer Suas Equipes e Seus Clientes Gostarem de Você. No Lounge One do Shopping Iguatemi. Segunda.

Demonstração da importância que a pesquisa tem no Japão. Ontem, a Família Imperial participou do Congresso Internacional de Células-Tronco.