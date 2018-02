Cinco adolescentes foram assaltados a mão armada, em plena luz do dia, sábado, ao lado do Shopping Higienópolis. Por um só meliante, que fez o rapa na turma.

Frederico Curado, da Embraer, foi co-chairman do World Economic Forum para África, Europa e Oriente Médio. Em Istambul.

Antes de seguir para a Rio+20, Pavan Sukhdev dá palestra sobre economia verde. Hoje, no Sesc Pinheiros.

Abre hoje a exposição coletiva de comemoração dos 10 anos da Galeria Virgilio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gustavo Rosa e Martha Medeiros pilotam evento beneficente, hoje, na loja da estilista. Em prol da Fundação Oftalmológica Rubem Cunha e da Apae.

A Paralelo Gallery abre exposição de Claudia Casarino e Tetê de Alencar. Sábado.

Santista é malvado. Estão jogando nas costas de Antonio Ferreira Pinto, da Secretaria de Segurança Pública – que tem distintivo do Corinthians tatuado no peito –, o fato de a PM ter vetado o mosaico escrito “Tricampeão da Libertadores” no jogo de hoje.