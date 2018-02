Alexandre Pato está no Brasil. Foi visto almoçando, ontem, no Rodeio com o irmão de Kaká, Rodrigo. Estará indo para o Corinthians?

E a Armani Casa aterrissou na Casual Interiores.

Acontece a pré-estreia de Teatro Cego – Você Não Precisa Ver. Hoje, no Tucarena.

SPFW tomando conta de Sampa, o Complexo do Alemão apresenta, hoje, desfile da coleção de moda sustentável O Lixo Virou Luxo. Onde? Na Estação do Teleférico de Bonsucesso, no Rio.

Cecilia Bourdon e Fabrizio Giannone pilotam desfile no Espaço Casa Cor. Amanhã, no Jockey Club.

Nove documentários e um longa-metragem de Ugo Giorgetti serão exibidos na Cinemateca. Dia 25.

A Globo nega possibilidade de trocar Galvão Bueno. Atesta que ele continua sendo seu principal narrador e está escalado para a Copa de 2014.

Em tempos de CPI do Cachoeira, Eunício Oliveira, do PMDB, não se arrisca a prever o futuro de ninguém. “Na política, vai-se do céu ao inferno sem passar pelo purgatório”, afirma ele.