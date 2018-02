Arnaldo Cohen se apresenta com a Orquestra Sinfônica de São Paulo na entrega do Prêmio FCW. Dia 25, na Sala São Paulo.

O bistrô Le Marais fará jantar harmonizado com vinhos escolhidos por Ricardo Bohn Gonçalves. Dias 4 e 5.

Renata Cruz e Cristiane Mohallem abrem individuais no escritório de arte Dconcept. Amanhã.

Tem festa Talco Bells no Estúdio Emme em homenagem a James Brown hoje. Em comemoração ao lançamento da biografia do cantor, pela Leya.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Museu da Casa Brasileira estreia festa junina da Multicase amanhã.

Roberto Muylaert lança livro. Segunda, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Lucas,do São Paulo, não sentiu a pressão de ser observado por José Mourinho, técnico do Real Madrid, no jogo do Brasil, sábado, contra a Dinamarca. Mas, a amigos, confessou certo desconforto por jogar fora de sua posição.