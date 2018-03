Acompanhada de um grupo de jovens louras, Hebe Camargo, em legging, salto alto e rabo de cavalo, parou o Shopping Leblon, no Rio, sexta-feira. Ela e sua turma fecharam uma loja e de lá davam tchauzinho para os curiosos.



Cinco minutos. Esse foi o tempo em que se esgotaram os ingressos para a noite de autógrafos deJosé Saramago, quinta, no Sesc Pinheiros. O escritor almoçou ontem com Fernando Meirelles. Já sua mulher Pilar, aproveitou o final de semana para dar um up no visual e passou a tarde no cabeleireiro.



Por pouco a cantora Dee Dee Bridgetwater não faz um bate-e-volta sem se apresentar por aqui. O contratempo seria um filhote de maltês que a americana trouxe a tiracolo, sem a documentação necessária. Na sexta, ela faz pocket show em prol da Tucca, na casa de Barbara Leary e Kim Esteve.



A galerista Berenice Arvani vendeu duas colagens de Ivan Serpa para a conselheira do MoMA Estrellita Brodsky. Que doou as peças para o Museo del Barrio, de Manhattan.



Foi o fotógrafo inglês Simon Harris quem registrou o jeito maroto de Naomi Campbell na imagem publicada pela coluna, no domingo.



Carlos Guilherme Motta, Miguel Reali Jr., Oscar Vilhena Vieira e Gabriel Cohn são estrelas de um debate que marcará, na quinta-feira, os 50 anos do clássico Os Donos do Poder, de Raymundo Faoro. Na Faculdade de Direito da FGV.



A fiel comemorou na cidade inteira, e o presidente corintiano André Sanchez e jogadores foram festejar o título, sábado, no Rodeio, nos Jardins.

