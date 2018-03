O artista plástico espanhol David Dalmau abre a exposição Journal d’un Peintre nesta segunda, no restaurante Mestiço.



O Instituto Cervantes apresenta, no projeto Ciclo Guitarrísimo, o violonista catalão Àlex Garrobé. A apresentação acontece apenas nesta segunda.



A Galeria Vermelho realiza a última abertura do ano, nesta terça. Trata-se da mostra coletiva Silêncio!, com a curadoria da francesa Audrey Illouz.



Flamenco contemporâneo é a base de trabalho da Cia. Israel Galván. Considerado vanguardista, o bailarino estende sua passagem pelo Brasil e se apresenta nesta terça e quarta no Sesc Vila Mariana.



A artista Minidi apresenta série de objetos executados com giz colorido, a partir desta terça, na Valu Oria galeria de Arte.



A partir de quarta, a Casa Triângulo apresenta a mostra Let’s Play, de Rubens Mano.



Christiane Torloni vem como convidada para o programa Dramaturgias, do CCBB, na quarta-feira. A atriz faz a leitura dramática do texto Loba de Ray-Ban, de Renato Borghi.



A Galeria Millan inaugura, quarta-feira, a exposição Calmaria, do artista plástico Thiago Rocha Pitta.



A artista colombiana Yolima Reyes expõe seus trabalhos, a partir de quarta, no DConcept escritório de arte.



A Via Funchal recebe, quarta e quinta, a banda inglesa Queen. Quem está à frente do microfone é o vocalista Paul Rodgers. O repertório do show será do disco The Cosmos Rock.



Parte do projeto Folk-se, o cantor e compositor norte-americano Will Oldham, que usa o pseudônimo Bonnie ‘Prince’ Billy, se apresenta quinta-feira, no Studio SP.



O grupo hype Toró lança seu Ep quinta-feira, no Inferno.



A Galeria Nara Roesler inaugura, quinta-feira, a exposição da artista plástica Jeanette Musatti.



O Grupo Fleury promove evento para convidados, quinta-feira, no HSBC Brasil. O espetáculo é do grupo Cisne Negro, que apresenta Além da Pele, do coreógrafo Patrick Delcroix.



Marcando o centenário de mestre Cartola, Elton Medeiros, Márcia e Theo Barros fazem show quinta, no Sesc Pompéia.



Fábio Góes sobe ao palco do Kabul, acompanhado da cantora Paula Santisteban. Para show único, quinta-feira.



Luiz Cláudio Cunha lança seu livro Operação Condor: o Seqüestro dos Uruguaios, quinta- feira, na Saraiva MegaStore do Morumbi Shopping.



Bem-bolado de sucessos e novas músicas é a receita do show Longplay, que Lulu Santos apresenta no final de semana no Citibank Hall.



O arquiteto Isay Weinfeld lança sábado, na Livraria da Vila do shopping Cidade Jardim, o livro Isay Weinfeld, com fotos e suas principais obras.



A banda Os Opalas toca na Galeria Olido, sábado. Os músicos estão em turnê de lançamento do primeiro CD, Nossas Origens, com repertório calcado no samba-rock e no samba-soul.

