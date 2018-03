A entrega do Prêmio Jovens Lideranças, criado pelo Estado, acontece, quinta, no Palácio dos Bandeirantes.

O Quinteto Villa-Lobos comemora 50 anos de estrada com CD dedicado a Guinga. Quinta, no Sesc Vila Mariana.

Flavia Galli Tatsch dá o curso A Invenção do Luxo, na Casa do Saber do Shopping Cidade Jardim. Amanhã.

Mais Comandatuba. Time de peso aderiu à campanha da S.O.S Mata Atlântica contra o Código Florestal. Daniela Mercury, Jaques Wagner, Fátima Mendonça e empresários empunharam placa com o pedido: “Veta, Dilma!”.