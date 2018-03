Zé Padilha parte rumo a Toronto. Será lá mesmo, naquele canto do mundo, que o diretor fará a pré-produção de seu Robocop.

A entrega do Prêmio Fiesp/Sesi-SP do Cinema Paulista acontece dia 2. No Centro Cultural Fiesp.

A Bachiana Filarmônica, com João Carlos Martins, se apresenta hoje na Sala São Paulo.

A Frattina pilota homenagem ao Dia das Mães. Em prol da ONG Papet. Dia 3, na loja dos Jardins.

Mostra de Andy Warhol abre dia 3. No MIS.

Quem aterrissou ontem pela manhã no aeroporto de Guarulhos teve de enfrentar fila de duas horas para… pegar um táxi. O caos.