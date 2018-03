Bertoldo Salum lança livro sobre sua trajetória e a saga de 135 anos da migração libanesa para o Brasil. Com renda revertida às sociedades Cedro do Líbano e A Mão Branca. Hoje, no Clube Monte Líbano.

Kat Maconie está no Brasil para firmar nova parceria. A designer de sapatos londrina fechou com a Triya e apresentará suas criações no próximo desfile da marca.

Fotos inéditas das obras de Niemeyer registradas por Jorge Sato. É a mostra que abre hoje na Tripolli Galeria.

Benoît Rivero, editor-adjunto da coleção francesa Photo Poche, e Eduardo Muylaert, advogado e fotógrafo, batem papo com o público sobre… fotografia. Terça-feira, no MIS.

Lúcio Carvalho abre a mostra Invasões. Hoje, na Monica Filgueiras & Eduardo Machado Galeria.

Luan Santana lança novo CD. Hoje, no Villa Country.

A TAM Viagens avança. Acaba de inaugurar duas franquias nos supermercados Pão de Açúcar: de Alphaville e da Vila Clementino.

O Hotel Fasano Boa Vista entrou na Hot List 2012 da edição americana de maio da Condé Nast Traveller. É o único brasileiro.

Indagado, segunda, no programa Jogo Aberto, da Band, se tem algum amuleto da sorte, Barrichello se desconcertou. Disse que não. E se tivesse?