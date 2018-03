Jorge da Cunha Lima foi eleito, por unanimidade, presidente da Aliança Francesa.

Hebe Camargo volta a gravar seu programa segunda-feira, com participação de Victor e Leo.

Wanderley Nunes faz coquetel, dia 3, para brindar seu novo salão, em Alphaville.

A peça A Construção, com Caco Ciocler, estreia dia 4, no teatro da Livraria da Vila do Pátio Higienópolis.

Abre dia 26 a exposição A beleza do simples, do grupo Roda Cerâmica. Na Garcia Galeria de Arte.

Walter Salles estava em Paris, cuidando dos últimos detalhes de seu Na Estrada, quando ficou sabendo que o longo havia sido selecionado para o Festival de Cannes.

Morena Leite e Laurent Suaudeau, entre outros chefs, participarão do Degustar – que, este ano, ganha um segundo dia, dedicado a aulas e workshops. Domingo e segunda, no Espaço Villa Lobos.

Acontece hoje, série de quatro shows do projeto As Belas Tardes. Em comemoração aos 11 anos do CCBB.

Cinco juízes internacionais acabam de desembarcar em Itatiba. Para julgar canários e outras quatro mil aves no Campeonato Brasileiro de Ornitologia. Amanhã.