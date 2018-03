Zé Victor Oliva pilota jantar em torno do governador Sérgio Cabral. Dia 9 de maio, no Jardim Guedala.

Luiz Tripolli abre exposição de fotografias no Rex Restaurante. Segunda.

Syomara Crespi e Mariana Berenguer armam coquetel. Terça, no Itaim.

Rodrigo Cunha abre exposição. Sábado, na Zipper Galeria.

É neste fim de semana a Regata Peugeot de Veleiros Clássicos. No Portobello Resort & Safári, no Rio.

Saul Singer abriu mão de conferência em Moscou para ‘cortar a fita’ da Semana do Empreendedorismo Criativo, a convite de Jayme Blay. Segunda, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Marina Lima apresenta seu show Climax entre os dias 27 e 29. No Tom Jazz.

Que Corinthians que nada! A Libertadores 2012 tem tudo para ser das meninas do Foz Cataratas. Atuais campeãs da Copa do Brasil, rumam para a conquista do continente. Em novembro.