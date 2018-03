A francesa Alexandra Marnier Lapostolle, dona da Casa Lapostolle chilena, aterrissa em São Paulo nesta segunda para degustação no Parigi. Vem a convite de Ciro Lilla, da Mistral.



A estrela da noite no Parigi será o Clos Apalta 2005, que faturou o prêmio de melhor vinho do mundo da revista Wine Spectator.



Famoso por sua culinária experimental, o chef catalão Juan María Arzac fez viagem à Amazônia e se encantou com as escamas de pirarucu. Encomendou uma boa quantidade para usar como colher. Tudo devidamente licenciado pelo Ibama, claro.



A GVPEC promove nesta segunda o encontro Mídia, Economia e Política: Uma Agenda para o Brasil 2010. Com professores e jornalistas que discutirão, no salão nobre da FGV, temas da crise atual e a futura campanha presidencial.



Washington Olivetto, que subiu ao palco 11 vezes nos 30 anos do prêmio Profissionais do Ano, não recebe troféu nesta edição. Mas volta ao palco para entregá-los aos vencedores. Na terça-feira.



Pamela Anderson, a eterna “garota Baywatch”, enviou carta aberta a Barack Obama em seu site. Entre os pedidos, a legalização da maconha.



O jornalista Renato Cruz, do Estado, lança na segunda o livro TV Digital no Brasil: Tecnologia Versus política. A obra analisa a escolha do sistema digital adotado no País, que dividiu emissoras de TV e a área de telecomunicações. Na Fnac da Paulista.



Do alto de seus dois anos, Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, derrubou Shiloh Jolie-Pitt no topo da segunda lista anual da Forbes.com sobre as crianças mais influentes de Hollywood.

