Alckmin dá posse a Marcelo Araújo na Secretária da Cultura, segunda-feira à tarde, no Palácio dos Bandeirantes. No mesmo dia, Araújo ganha jantar na casa da Vilma Eid.

Sabina de Libman embarca amanhã para Buenos Aires. Vai finalizar os detalhes da exposição de Luis Felipe Noé, em novembro no MuBE.

O DJ Felipe Venâncio reestreia hoje. No Dry Bar&Club.

Após tocar com Ryuichi Sakamoto no Sonár, Carsten Nicolai faz palestra dia 11 de maio. No Goethe-Institut.

Shoestock e Gloria Coelho armam trunk show na loja da Vila Olímpia. Para apresentar coleção da fast fashion. Hoje.

O Tre Bicchieri recebe prêmio de restaurante do ano 2011. Da Accademia Italiana della Cucina. Hoje.

O grupo americano Who’s Bad – The Ultimate Michael Jackson Tribute Band desembarca no Brasil. Faz show dia 16, no Teatro Bradesco.

Orlando Duarte lança Pioneiros em formato de diário de bordo. Hoje, no Museu do Futebol.

A Citroën inaugura espaço-conceito hoje. Nos Jardins.

Ao saberem que Cachoeira emagreceu 15 quilos na prisão, a mulherada na Pauliceia surtou, perguntando: quem disse que o crime não compensa?