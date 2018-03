Aída Gliksman de Shor lança livro hoje. Na Livraria da Vila da Lorena.

Sergio Degese pilota degustação de Veuve Clicquot. Com a presença do chef de cave Dominique Demarville. Hoje.

Ivete Sangalo, Thiaguinho e Luan Santana cantam juntos hoje. Em comemoração dos 100 anos da Lacta.

Arthur Nestrovski e Zé Miguel Wisnik ministram aula-show de música brasileira. Hoje, no Reva and David Logan Center for the Arts, na Universidade de Chicago.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Correção: o Instituto Alana não doou R$ 10 milhões para a Vox Capital. Fez, sim, um investimento de 10 anos na empresa.

A Pinacoteca abre duas exposições no sábado: Gravura em Campo Expandido e outra com gravuras brasileiras pertencentes ao próprio museu.

Esperança de torcedor no Twitter: “A Hyundai vai patrocinar o Corinthians, porque, pra ganhar a Libertadores, precisa ter uma Santa Fé”.