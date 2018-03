A exposição Jorge Amado e Universal abre segunda, no Museu da Língua Portuguesa. Com apoio do Santander.

Marçal Aquino participa de bate-papo sobre Sergio Leone e o Cinema Western. Terça, na Livraria da Vila da Lorena. Promovido pela revista Dicta & Contradicta.

Atenção, tuiteiros de plantão: Neymar “vaza” hoje, para seus seguidores, foto da camisa do centenário do Santos.

Felipe Scagliusi faz recital. Amanhã, na Fundação Oscar Americano.

Claudia Matarazzo e Roberto Miranda apresentam o MBA Gestão em Eventos & Cerimoniais de Luxo. Segunda, no Hotel Renaissance.

Temperatura de Brasília. Importante deputado do PMDB tem dito queDilma vai se arrepender de não ter impedido a CPI. “É que a primeira CPI a gente nunca esquece…”