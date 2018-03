Paulo Abbud Filho expande horizontes. Abre filial em junho, nos Jardins, do restaurante árabe Saj, da Vila Madalena. No antigo Filipa, no bairro de Pinheiros.

Marco Antonio de Biaggi lança livro junto com a revista Boa Forma. O coquetel acontece segunda-feira, no restaurante A bela Sintra.

A Prada recebeu, ontem, convidados para almoço em torno de Stefano Cantino. Diretamente da Itália.

Luiz Barreto, do Sebrae, e Valdemar Iódice assinam convênio para fortalecer a indústria da moda brasileira.

O documentário Santos, 100 Anos de Futebol Arte terá sessão ao ar livre para convidados. Hoje, na Vila Belmiro.

Convidado pelo Unibanco, Amartya Sen participa do seminário Diálogos sobre Educação. Dia 26, no Centro de Convenções Bovespa, no Rio.

Injustiça entreouvida terça-feira, depois que José Maria Marin cobrou vitória da seleção nos Jogos Olímpicos de Londres: “Nossa, ele só pensa mesmo em medalhas…”