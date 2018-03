Vídeo fake com Blatter dançando Ai, Se Eu Te Pego caiu na rede – em sites suíços. Mote? A crise entre o governo brasileiro e a Fifa.

Ricardo Lewandowski, relator do processo contra Demóstenes Torres, almoçou com a família no Fasano da Boa Vista esta semana. Trocou Cachoeira pelo lago da fazenda, em Porto Feliz.

Fábio Costa e Armando Ferrentini anunciam hoje os 21 escolhidos para o Young Lions Brazil – programa de Cannes para jovens publicitários. Na Villa Bisutti Tenerife.

O espólio de Clodovil Hernandes será leiloado amanhã. Na Casa 8 Leilões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valdemar Iódice inaugura nova loja no Iguatemi. Hoje.

Foi lançado o livro Reticências. De Nilza Barude.

Sorte de quem viu. Chris Evans, ator americano que está no Brasil para divulgar Os Vingadores, deu pinta anteontem no Spot.

Ganso assistiu do “banco de reservas” à ovação no Congresso, ontem, diante da presença de Neymar. Testemunhas garantem: seu semblante registrava um quê de… tristeza.