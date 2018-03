Márcio Elias Rosa, novo procurador-geral da Justiça, convidou Arnaldo Hossepian para assumir o cargo de subprocurador geral de Relações Externas.

Paôla Mansur Flecha de Lima e Ana Paula Gaz recebem hoje para almoço, com desfile de Vanessa Montoro. Na agência Selections.

Patricia Lunardelli e Flavia Mezzavilla pilotam inauguração da loja Areaoito. Quinta-feira, nos Jardins.

Roberto Paz, da Gucci América Latina, ganha homenagem na casa de Ana e Sergio Magalhães. Dia 16, no Parque Cidade Jardim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cristina Canale lança livro hoje. Na Casa do Saber.

Lilian Pacce comemora nova fase de seu site, o canal Moda do MSN. Com festa, hoje, no Club Yacht.

Paula Martins abre seu apartamento para jantar em torno de Suzanne Clements e Inácio Ribeiro. Em conjunto com Vogue Brasil. Hoje.

A Espaço Arte MM promove leilão com 150 0bras. Hoje, no Hotel Quality.

O canal Discovery faz pré-estreia da nova produção Planeta Gelado. Hoje, no MuBE.

E a Rio+20 ganha apelido nada animador: Rio-20…