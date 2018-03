Paulo Abbud Filho vai abrir a primeira filial do restaurante SAJ (na Vila Madalena). Será onde era o Fillipa, nos Jardins. Para junho.

Carolina Perez pilota sua segunda Travel Week. Abre terça-feira, na Bienal.

Simone Grecco expõe no restaurante Ruaa. A partir de terça-feira.

O filme Xingu, que estreia hoje, já tem distribuição garantida em Israel, Portugal e Canadá. Com apoio do Cinema do Brasil.

Leila Gouvêa lança o livro Estrela Breve – Lupe Cotrim: Uma Biografia Literária. Segunda, no Centro Universitário Maria Antonia.

Esta coluna trocou o senador Magalhães Pinto por ACM. André Magalhães Pinto é neto do primeiro.

Tadeu Jungle expõe na coletiva Poesia Visual. A partir de terça, na Galeria Virgílio.

Tem tudo para acontecer este ano: o Impostômetro da ACSP deve bater a marca de… R$ 1 trilhão. Bem antes de 31 de dezembro.