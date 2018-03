André Magalhães Pinto, neto de ACM, está de casa nova. A NTT Data Brasil o escolheu para vice-presidente de Relações Institucionais e Relações Públicas.

Eliane Gamal pilota, terça, preview dos tecidos Armani Casa. Na Safira Sedas.

Pelé confirmou presença no lançamento do livro Santos FC – 100 Anos de Futebol. Segunda, na Vila Belmiro.

Letras concretistas invadem a Galeria Virgilio, terça. A big mostra Poesia reúne expoentes do gênero, como Arnaldo Antunes, Augusto de Campos e Décio Pignatari, entre outros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O CCBB recebe, a partir de hoje, para a Mostra do Filme Livre. O homenageado do ano é Edgard Navarro.

Foi aberta a venda das oito conferências que acontecerão, ao longo do ano, no ciclo Fronteiras do Pensamento.

Dando um tempo na contenda com o Casino, Abilio Diniz aconselhou Lucas, do São Paulo, por SMS depois da vitória de domingo: “Você vai muito bem… só não perca a humildade”.