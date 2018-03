Bruno Barreto e o ator italiano Silvio Orlando debatem o futuro do cinema, terça, na abertura do Venezia Cinema Italiano. Foi Orlando quem levou o Leão de Ouro de melhor ator de Veneza deste ano.



Recebida pelo presidente do Líbano, Michel Sleiman, em Beirute, a presidente da Associação Cultural Brasil-Líbano, Lody Brais, entregou-lhe a medalha Gibran Khalil Gibran. E avisou que a comunidade no Brasil promove um evento para marcar o título de Beirute, Capital Mundial do Livro.



Depois da Rússia e França, Carla Pernambuco faz imersão na culinária espanhola. A convite do governo de lá.



O cientista americano J.J. Hurtak, presidente da Academia para Ciência Futura, dá palestra de lançamento do livro O Fim do Sofrimento, na quarta, na Livraria Cultura.



Os moços mais radicais já podem viver seu momento 007. Foi lançada edição limitada dos óculos que Tom Ford criou para o 22º filme do agente. Por US$ 349 e com direito a inscrição “James Bond 007”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.