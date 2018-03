Hoje, aniversário de um ano da rádio Estadão/ESPN, os dados do Ibope atestam: a audiência cresceu 34% na AM e 49% na FM. A emissora também ganhou prêmios como o da revista Propaganda, de lançamento do ano.

Denise Fraga, Silvia Afif e Wanderléa são algumas das homenageadas de prêmio da Fiesp-Ciesp. Hoje, no Esporte Clube Sírio.

Ferreira Gullar comanda curso hoje. Na Casa do Saber.

Reynaldo Mapelli Jr., Mário Coimbra e Yolanda de Matos lançam o livro Direito Sanitário. Dia 3, na Escola Superior do Ministério Público.

Thomas Baccaro acumula mais de 20 exposições em seu histórico artístico, expondo na França, no Canadá e, recentemente, em NY. Portanto, não é a primeira que abre sábado, no A Estufa, conforme informou a coluna no domingo.