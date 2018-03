Eleonora Rosset pilota jantar para Julian Rachlin. Dia 18.

O violinista lituano se apresentará em SP (com a Orquestra de Heliópolis) e no Rio.

Shubi, Tiago e Pedro Guimarães avisam: a Ecomotion/Pro, corrida pelas Américas, acontece na Chapada dos Veadeiros. Entre 11 e 20 de maio. Com apoio do Santander.

Paula Raia revela novidades. Segunda-feira.

A exposição 100 Anos – Apolonio de Carvalho abre dia 31. No Memorial da Resistência. Com direito a palestra.

Black Linhares apresenta Luiz Gustavo Scharf. Na Mercearia São Roque, segunda.

O espetáculo Marlene Dietrich – As Pernas do Século estreia dia 29. No Teatro Nair Bello, no Shopping Frei Caneca.

Omar Salomão lança seu livro Impreciso. Segunda-feira, na Livraria da Vila de Pinheiros.

Marco Polo del Nero precisará de mais tempo para fazer sombra a Ricardo Teixeira na Fifa. Anteontem, sites internacionais especializados em futebol se confundiram ao chamá-lo de… “Del Noro”.