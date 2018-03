Fernando Egydio Martins deixa o Santander. Parte para voo solo.

Com direção de Jorge Takla, a peça Vermelho, com Antônio e Bruno Fagundes, estreia sábado. No Teatro Geo, em Pinheiros.

Jerome Griffith pilota lançamento da primeira loja Tumi no Brasil. E a Tiffany comemora 175 anos.Hoje, no Iguatemi.

Priscilla Biancalana apresenta o Festival do Chateaubriand no Freddy. A partir de amanhã.

Tem gente querendo saber quem foi o gaiato que colocou a RedeTV! à venda no site Mercado Livre. A emissora acabou “arrematada” por R$ 54,9 milhões.