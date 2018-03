Teresa Perez lança The Traveller Pocket Guide Nova York– em parceria com o MoMa. Hoje, no Lounge Iguatemi One.

Patrick Demarchelier chega hoje a São Paulo. É a primeira vez do fotógrafo francês no País. Vem clicar a nova campanha do Shopping Iguatemi.

Claudia Raia desfila para a Monnalisa, marca infantil italiana. Hoje, no São Paulo Fashion Kids.

Davide Bollati, presidente mundial da Davines, lança oficialmente a marca italiana de cosméticos no Brasil. Em evento, hoje, no Espaço Manioca.

Ophir Cavalcante ganha homenagem na casa de André de Almeida, amanhã. Alberto Toron confirmou presença.

O Instituto Moreira Salles recebe a exposição Fotopoesia – Manuel Álvarez Bravo. Amanhã.

A mostra retrospectiva de Alberto Giacometti abre sábado. Na Pinacoteca.

A Cia de Dança Palácio das Artes estreia o espetáculo Tudo Que Se Torna Um. Hoje, no Sesc Vila Mariana.

Amigos de Barrichello garantem: ele anda tão familiarizado com seu carro na Indy que vem até ensaiando a célebre sambadinha. Acredita em pódio na estreia, dia 25, na Flórida.