Otto viveu seu momento de rei, anteontem, no Studio SP. Subiu ao palco do show de Del Rey e improvisou Emoções. Sem dor-de-cotovelo, voltou para a pista e se divertiu a valer.



A convite de Rodrigo Trussardi, Antônia Mayrink Veiga Frering virá de Londres para ser clicada para a campanha da Super Suite Seventy Seven. O autor das imagens será o alemão Ralf Nau.



Sérgio Renault reúne hoje a nata dos advogados brasileiros para comemorar os seus 50 anos. Na Casa das Caldeiras.



Fabrício Carpinejar faz lançamento em dose dupla, hoje, em São Paulo. Começa autografando seu livro na Livraria da Vila. Já o segundo tempo será na Mercearia São Pedro.



Não foi exatamente a melhor idéia do ano. A GAP começou a veicular campanha de Natal com Jennifer Hudson 15 dias depois de a atriz e cantora ter tido três pessoas de sua família assassinadas.



O escritor britânico Simon Sebag faturou o Grand Prix de laBiographie Politique. E levou para casa 10.000, pelo seu livro Jovem Stalin. É o quarto prêmio do autor.

