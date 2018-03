James Lisboa vai leiloar 68 fotografias raras de Marc Ferrez. Dia 27, no Leopolldo.

Victor Collor é o DJ convidado na festa de hoje da Bobstore. Na Vila Nova Conceição.

Exposição de Arthur Bispo do Rosário abre hoje. No Santander Cultural de Porto Alegre.

O Leading Hotels of the World faz festa hoje em comemoração dos 150 anos da unificação italiana. No Buffet França. Incrível: a Itália de hoje é bem mais jovem que o Brasil…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ana Neustein autografa seu livro Poemas, na Livraria da Vila da Vila Madalena. Quinta.

Eugenia Esmeraldo, do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, festeja. O casal, criador do Masp, estampou matéria didática sobre o museu na revista francesa Dada – dedicada a ensinar arte para crianças e adolescentes.

No Twitter, durante transmissão do GP da Austrália de F1: “Pior do que o Galvão Bueno narrando rouco, só a dupla Massa/Bruno Senna…”