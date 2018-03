Sylvia Earle, uma das maiores oceanógrafas do mundo, estará no Fórum Mundial de Sustentabilidade, em Manaus, dia 22. Ela, que já foi chamada de “Vossa Profundidade” pelo NYTe “primeira heroína do planeta” pela revista Time, tenta um encontro com Dilma, de olho na Rio+20.

Em homenagem a Moebius, falecido no fim de semana, Arnaud Vin antecipou o lançamento do 3º álbum do mestre, Arzach. Sai em abril.

Odir Cunha e Celso Unzelte anunciam: vem aí o livro Santos – 100 Anos, 100 Jogos, 100 Ídolos.

Ana Amélia Metsavaht abre mostra na Galeria Arte Aplicada. Amanhã.

Com direção de Esther Góes, a peça A Coleção estreia hoje. No Teatro Grande Otelo.

Renata Feffer comemora cinco anos de sua Cau Chocolates. Terça, nos Jardins.

Wagner Malta Tavares abre exposição na Galeria Marilia Razuk. Amanhã.

João Afonso e Kitty Assis pilotam jantar após o concerto Música em Trancoso. Dia 21, no Terravista.

Joseph Blatter não se encontrará comJosé Maria Marinpor… falta de tempo. Pelo menos, é a explicação oficial.