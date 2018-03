Bruno Covas ligou para negar que tenha falado mal de Serra no aniversário de Evandro Losacco, esta semana. Conforme publicado.

Realiza-se hoje, no Haras Nossa Senhora de Fátima, em Atibaia, a primeira prova da nova modalidade Equitahorse. O 1º lugar levará… R$ 6 mil.

E Ivan Zurita arma seu tradicional leilão de nelore. Na sua fazenda em Avaré. Hoje.

É hoje o Fashion Day In, com desfile das grifes Pop Up, Maria Garcia e Thelure, entre outras. No MuBE.

Patricia Schultz, autora de 1.000 Lugares para Conhecer Antes de Morrer, palestra no Hotel Renaissance. Terça.

Claudia Jaguaribe, Sheila Oliveira e Luana Navarro debatem a mostra Fábulas e Encontros. Hoje, na Fauna Galeria.

Tem exposição, hoje, de Misha Schiller e Helmut Shippers. Na Hebraica.

O Cinco a Seco faz pocket-show na Livraria da Vila da Lorena. Hoje.

Claudio de Moura Castro faz palestra na ESPM. Hoje.

A Galeria Jacques Ardies abre sua temporada hoje. Com exposição de 40 obras de arte naif brasileira.

E a coluna cometeu uma injustiça com o debate de segunda, entreAníbal e Tripoli. Ele teve, sim, presença de TVs.