Fernando de Arruda Botelho emprestou sua réplica do Demoiselle, aeroplano criado em 1909 por Santos Dumont, ao Wings of Dreams Airfest. Para a exposição que abre amanhã, no aeroporto Keystone Heights, na Flórida.

Sig Bergamin e Murilo Lomas promovem jantar em torno de Olivia Larisch Hoge. Hoje, no Jardim Europa.

A individual de Sidney Amaral começa hoje na Central Galeria de Arte Contemporânea. E a Fortes Vilaça estreia mostra de Gerben Mulder.

Renata Queiroz de Moraes e Sandro Barros comandam coquetel de inauguração do ateliê do artista. Hoje.

A Doural, de home design, abre filial nos Jardins. Hoje.

Aguinaldo Silva tuitou: Fina Estampa vem entregando mais de 40 pontos ao BBB12, e o reality show cai para a faixa dos 25 logo em seguida…