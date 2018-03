A cantora chilena Javiera Mena, que desembarca por aqui para o Festival Ibero-Americana, em Brasília, manda o recado: quer experimentar… abacate.



De olho no público argentino, a JHSF patrocina o Campeonato de Pólo de Palermo. A final está marcada para a primeira semana de dezembro.



Um lote de colares assinados por Teka Paes de Carvalho passa a fazer parte da loja-conceito Colette, de Paris. As peças foram criadas a partir de plaquetas de porcelana de bebidas antigas.



Paulo Borges assina hoje contrato com a Universidade Anhembi Morumbi. A dobradinha segue para as duas edições de 2009 do SPFW.



Depois de ser acusada de ter agredido uma camareira em um set de filmagem, Luana Piovani teve acesso de humildade. E saiu-se com essa: “Deixo tudo nas mãos de Deus, que me tem no colo nesse momento.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.