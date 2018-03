No Dia Internacional da Mulher, quinta, Elisabeth Abduch e Francesca Romana Dianarecebem convidados na Enoteca Fasano.

As especialistas em coaching Ale Sanchez e Ana Raia apresentam o programa de desenvolvimento para mulheres You in Action. Amanhã, no Itaim.

Denise Fraga fala sobre bullying, a partir dos livros de Julianne Moore. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

Ciro Lilla, da Mistral, recebe produtores de vinhos de Bordeaux. Hoje, no La Tambouille.

Claudia Matarazzo autografa Etiqueta Sem Frescura. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional. E Jorge Forbes também lança livro no mesmo local.

Crise na Europa, Swiss Deluxe Hotels no Brasil. No evento de apresentação da rede hoteleira – hoje, no Shopping Cidade Jardim – tem até uma brasileira:Nati Felli, do Guarda Golf, em Crans-Montana.