Eike Batista ganhou outra, agora pelas mãos do bartender Diego Barcellos. Ele, que trabalha no restaurante Mr. Lam, do Grupo EBX, abocanhou o maior campeonato de coquetelaria do Brasil.

Fábio Barbosa, como dirigente do conselho da BRAiN, recebe convidados para discutir relatório da empresa sobre investimentos e negócios. Hoje, na Fecomércio.

Diogo Nogueira, Galocantô e Mariana Aydar fazem show em homenagem a João Nogueira no projeto Exposamba. Hoje, no HSBC Brasil.

Frei Betto era um dos mais animados, sábado, com a presença de Dilma no Fórum Social: “Lá em Davos, os ricos passam o tempo todo chorando as pitangas da crise financeira”.

Gustavo Kuerten parecia um menino assistindo à final do Aberto da Austrália, domingo. “Deu até saudade…”, disse.

O RPM autografa na Cultura do Market Place. Amanhã.

Ao passar uns dias no Marina All Suites, no Leblon, conhecido advogado teve de descer nove andares pela escada. Um elevador estava em pane; o outro, em reforma. É o Rio se preparando para a Copa!