A exposição Guerra e Paz, que exibirá os famosos murais de Candido Portinarique estavam na ONU, abre dia 6. No Memorial da América Latina.

Andrea Matarazzo e João Grandino Rodas inauguram a nova sede do MAC-USP no antigo prédio do Detran. Hoje, com presença de Geraldo Alckmin.

Abre, dia 15, em Maastricht, a Tefaf – maior feira de arte da Europa, que comemora 25 anos de existência.

Luis Maida comanda, hoje, a Sunset Party, na Ilha Privilège, em Angra. Com pocket show de Jota Quest e performance dos DJs Michel Saad e André Marques.

Os Parlapatões estreiam a peça PPP@WllmShkspr.BR*. Hoje, na Roosevelt.

Paulo Tatit e Sandra Peres fazem carnaval do Palavra Cantada. Amanhã, no HSBC.

O espetáculo L’Illustre Molière estreia quarta. No Centro Cultural Fiesp.

A mostra Carlos Bunga: Mausoléu começa amanhã. Na Pinacoteca.

E Otávio Martins fez laboratório com Giovanni Frasson, da Vogue. Encarnará um editor de moda na novela Amor Eterno Amor – próxima trama das seis na Globo.