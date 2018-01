Moacyr Guimarães, do conselho da Fundação Padre Anchieta, afirma que a decisão quanto à renovação de mandato de João Sayad só será tomada em 2013. E que a próxima reunião do conselho não tratará do tema.

Vai aqui um lembrete aos que se preocupam com a TV Cultura e com o destino de Sayad. Nunca antes na história da emissora um presidente deixou o cargo antes do fim de seu mandato.

Tucano ligado a Serra vem em defesa das declarações de FHC à revista The Economist. “Não é razoável pretender ‘engessá-lo’. Ele é bom para o País do jeito que é. Sem tirar nem por”, afirma José Henrique Reis Lobo.

Correção: a Noir, Le Lis não pertence à Inbrands. E sim ao grupo Restoque.

Acontece hoje, na Sinagoga da CIP, um Cabalat Shabat em memória às vítimas do Holocausto.

Umbigo gaúcho. Entreouvido no Fórum Social: “Você não acha absurdo o sotaque ‘carioquês” do elenco da novela das seis, na Globo? Afinal, ela se passa aqui, em nossa Porto Alegre.”