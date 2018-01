Beatriz Segall e Herson Capri reestreiam Conversando com a Mamãe. Sexta, no Teatro Renaissance.

Carlos Bertolazzi e Dudu Pereira comemoram, amanhã, 3 anos do Zena Caffè. Com anúncio de filial no Itaim.

A Itubaína Retrô, marca da Schincariol, patrocina coquetel de comemoração dos aniversários da cidade de São Paulo e do Mercado Municipal – que completam 458 e 79 anos, respectivamente. Hoje.

E Paulo von Poser fez 32 desenhos inspirados em cenas e locais da zona Sul da cidade. Para exposição no Shopping SP Market, que comemora os 458 anos da cidade de São Paulo. Amanhã.

Carmen Fonseca também inaugura mostra em homenagem a Sampa. Amanhã, no Club Paulistano.

A exposição Hudnilson Jr. e Nino Cais: Colagens abre dia 4. Na Galeria Jaqueline Martins.

Kristin Slaby, americana especialista na Cozinha Crua, comanda aulas na Escola Wilma Kövesi. Dias 8 e 9.

Hoje é dia de Gafieira São Paulo no Bourbon Street. E amanhã é a vez do Hammond Grooves.

Interinos: Daniel Japiassu, Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.