Gustavo Zylbersztajn expõe na Biennale d’Arte Internazionale di Roma. Hoje.

A revista Glamour será lançada hoje, com almoço no Carlota. Publicação da Edições Globo Condé Nast.

O Freddy está comemorando seus 77 anos com Festival da Lagosta e do Camarão.

O 5 a Seco se apresenta, quarta-feira, no Conexão Cultural SP. No MIS.

Fausto Chermont lança livro de fotografias São Paulo Século XXI. Segunda, na Cultura do Conjunto Nacional.

O Centro de Cirurgia Avançada Dr. Marcelo Salem acaba de receber certificação do International Center of Excellence of Bariatric Surgery.

Interinos: Daniel Japiassu, Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.