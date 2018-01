Marcelo Fonseca, diretor da Cia. Teatro do Incêndio, apresenta a peça São Paulo Surrealista. Dia 25, no Museu da Língua Portuguesa – de graça, em comemoração ao aniversário da cidade.

Renata Carvalho, Ivone Kassu, Alicinha Cavalcanti e Carol Sampaio estão novamente à frente da lista de convidados do Camarote da Brahma, na Sapucaí.

Antonio José Neaime é o novo presidente do Club Homs, na Paulista.

Do santista Milton Neves, no Twitter: “Em uma semana, Michel Teló tornou-se mais internacional do que o Corinthians em 100 anos”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interinos: Daniel Japiassu, Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.