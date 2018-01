Elza Soares sobe ao palco do Auditório Ibirapuera. Amanhã e domingo.

Hélio Dias Ferreira, mestre em História da Arte, abre a programação de férias da Casa do Saber. Com o curso Arte e História – Grandes Obras do Louvre e do Museu D’Orsay. Hoje.

A banda Vanguart faz show no Sesc Pompeia. Hoje. Dias 25 e 26, o palco será de Eduardo Gudin, que lança seu primeiro DVD.

Ricardo Pais estreia o espetáculo Sombras. Hoje, no Sesc Pinheiros.

Roger Hodgson, ex-Supertramp, faz show no Via Funchal. Dia 26 de abril.

James Blunt se apresenta, dia 18, no Credicard Hall. Em 28 de março, aterrissa por lá o grupo Gipsy Kings.

Serial Funkers tocam no Bourbon Street. Hoje.

A pista de skate da Lagoa abre amanhã. No Rio.

O espetáculo Como Passar em Concurso Público tem sessão dia 20. No HSBC Brasil.

Interinos: Daniel Japiassu, Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.