Fábio Barbosa recebe, hoje, Aaron Sherinian, responsável pela área de comunicações da UN Foundation. Vão discutir as redes sociais no Brasil.

Hugo Curti abre exposição de fotografias na Monica Filgueiras & Eduardo Machado Galeria. Amanhã.

E Ilana Lichtenstein estreia mostra na Paradigmas Galeria. Dia 17, em Barcelona.

O espetáculo Mulheres Insanas, coletânea de personagens femininas do Terça Insana, estreia amanhã. Com direito a exposição. No Teatro Itália.

Cezar Augusto Oblonczyk inaugura a pizzaria A Esperança no Itaim. Amanhã.

Sábado promete. Será realizado mais um UFC. Na Arena HSBC, no Rio.

Interinos: Daniel Japiassu, Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.