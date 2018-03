Acaba de entrar em fase de pós-produção, o documentário produzido pela O2, sobre o artista Vik Muniz. O filme foi realizado no maior lixão do Rio, Jardim Gramacho.



Hoje é dia de festival gastronômico no Embu. Com oficina de pães de Olivier Anquier e o cassoulet de Pedro Ribeiro. Em prol da ONG Acorde.



A capa história da edição do The New York Times, com a vitória de Barack Obama, vai ganhar lugar de destaque na filial brasileira P.J.Clarke’s. Em cerimônia-homenagem, será colocada nesta quinta, Dia da Consciência Negra.



Em tempos de crise, nada melhor do que abrir o leque. A arquiteta Débora Aguiar faz intercâmbio Brasil-Angola e leva produtos brasileiros para empreendimento em Luanda.



Nina Guindo leva na terça suas jóias para a Sweet Brazil, de Paula de Lima Azevedo. Com degustação de chocolate harmonizado com champanhe.



Em seu tour gastrônomico pela cidade, Yoko Ono jantava, quinta-feira, no Arábia.



Não só no palco do show de Cindy Lauper que os anos 80 foram revividos, anteontem, no Via Funchal. A maioria da platéia, aliás, beeeemmm mais novinha do que a cantora, fez questão de se paramentar de acordo com a época.

