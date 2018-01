Decidido. O Camarote da Brahma, que estava sem endereço desde que a fábrica da cervejaria foi demolida, funcionará no setor 2, início da Sapucaí. Além de dois andares exclusivos, nas frisas os convidados ficarão mais próximos da passarela do samba.

O show de Florence and The Machine, no Summer Soul Festival, é dia 24. Na Arena Anhembi.

Fabio Góes faz show dentro do projeto São Paulo Representa. Sábado, na Sala Guiomar Novaes.

A peça Credores, direção de Eduardo Tolentino de Araújo, reestreia quinta. No Viga Espaço Cênico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E o espetáculo infantil A Saga da Bruxa Morgana e a Família Real estreia sábado. No Teatro Raul Cortez.

Interinos:Daniel Japiassu, Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.