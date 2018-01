Abre, dia 11, no MIS, o World Photo São Paulo. Terá, entre outros eventos, o workshop City Project, com Steve Pyke, fotógrafo da The New Yorker, e a exposição Winners Exhibition.

Quem acha que vai se livrar do hit Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, pode desistir. Tem tudo para ser o “hino” do carnaval este ano.

Oscar Vilhena Vieira, da FGV, é o único brasileiro na conferência anual da Associação Americana das Escolas de Direito. E dá palestra hoje em Washington.

Paulo von Poser celebra os 30 anos de sua 1ª mostra. Com a exposição Trajetória. Dia 12, no MuBE.

David Guetta se apresenta no palco do Anhembi, em São Paulo. Hoje.

Álvaro Garnero, Fabio Fronterotta, Kako Perroy, Edu Barbeiro e Kadu Paes recebem para festa no Café de la Musique Beach Club São Pedro, em Bertioga. Hoje.

Começam hoje as eliminatórias do concurso que escolherá o melhor samba do Brasil. Nos 40 CEUs da cidade.

De Rafinha Bastos, começando bem o ano: “Que 2012 seja maravilhoso pra mim e pra mais umas seis pessoas… no máximo!”