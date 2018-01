O réveillon em Paris foi uma festa brasileira. Ivo e Eleonora Rosset jantavam no L’Ambroisie. Modesto Carvalhosa e amigos almoçavam no L’Epi Dupin. E Eros Graucurtia com a mulher, Tânia, no Le Café de Flore, em Saint-Germain.

O Sofitel Guarujá Jequitimar recebe o Harmonia dos Sabores, festival de gastronomia mediterrânea. A partir de amanhã.

A banda Pink Industry faz show no Cine Joia, de Facundo Guerra. Dia 28.

Celso Pixinga estreia no palco do The Orleans, com o show PX Band. Segunda.

Tó Brandileone faz show no Bab Ilo, em Paris. Terça.

A Sextante lança nova edição do best-seller Onze Minutos, de Paulo Coelho. Tiragem? 15 mil exemplares.

Bell Marques, do Chiclete com Banana, estrela comercial de Carnaval da Skol que satiriza o filmeArmageddon. A partir de hoje, na TV.