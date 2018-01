Os já saudosos poderão prestar a última homenagem ao talentoso e queridoDaniel Piza. Seus familiares convidam para a missa de sétimo dia, sábado, às 15h30. Na igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis.

Luiz Carlos Bresser-Pereira, da FGV-SP, recebe o Prêmio James Street pelo conjunto de sua obra, concedido pela Association for Evolutionary Economics. Sábado, em Chicago.

Manuel Enriquez Garcia acaba de ser empossado no Conselho Regional de Economia de São Paulo.

Criolo e Emicida cantam no Sesc Pompeia. Amanhã.

Jack. E e Abigail Bailey comandam as picapes da Posh, em Floripa, hoje. Amanhã, a estrela da noite será David Guetta. Mitch LJ e Tatiana Fontes tocam hoje no Cafe de La Musique, em sunset armado pelo Chivas, em Floripa.

A Hebraica abre exposição de Maurice Prowizur, artista belga. Dia 14.

A banda God Save the Queen, que faz tributo ao Queen, se apresenta em 3 de fevereiro. No Via Funchal.

Hoje é o Dia Mundial do Braille. Só no Brasil, o alfabeto auxilia mais de 6,5 milhões de pessoas a se comunicar.