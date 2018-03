Foi mais que notado o bom humor que Dilma Rousseff esbanjou passeando por Roma. Até os assessores do governo ficaram bobos. Questionada se gostava da cidade, a ministra respondeu: “Eu adoro.”



A diretora de cinema Laís Bodanzky vai se arriscar novamente nos palcos. Dirige, no ano que vem, uma peça do roteirista Braulio Mantovani, ainda sem título definido.



Duas visitas ilustres baixam em Porto Alegre para o Congresso Internacional de Inovação. John Kao, que a The Economist chama de “Sr. Criatividade”, e Deborah Wince-Smith, especialistíssima no ramo.



Depois de se tornar expert em caipirinhas, Michael Stipe, do R.E.M, vai fazer as vezes de estilista. Como? Criando camisetas pólo para a Lacoste.



Clovis Taittinger aterrissa por aqui na terça-feira. O herdeiro da maison de champagne vem a convite da Expand.



Romeu Chap Chap faturou o prêmio “Melhor Empresário Internacional”, no 12º Barcelona Meeting Point/BMP.



No melhor estilo viajar sem sair do lugar, o Emporio Santa Maria lança série Jantares Típicos, harmonizados com vinhos de seus países. A estréia é nesta terça-feira – e para começar, a Itália.



Dima Khatib, da Al Jazeera, chega na próxima semana. Vem debater a imagem da ibero-américa no mundo árabe, no Itamaraty.



São Paulo ecologicamente correta? Pelo menos nestas terças e quarta-feiras, quando ocorre o Projeto Biomóvel. Feira de móveis em madeira com todos os requisitos da sustentabilidade. No Bourbon.

