Martelo batido. O show de fim de ano da Globo com Roberto Carlos será gravado no dia 11 de dezembro, no HSBC Arena, no Rio. E terá direção de Roberto Talma.



O Memorial da América Latina vai comemorar o Dia da Consciência Negra com um tributo a Tim Maia. A banda carioca Black Rio fará dueto com Mano Brown, quarta-feira, no auditório Simon Bolívar.



Ronaldo conseguiu perder alguns quilos, mas o joelho… é aquele mesmo. Em passeio por shopping do Rio, o jogador foi visto ainda mancando.



Desta vez parece que vai. Os ingleses do Radiohead devem fazer show por aqui, no ano que vem. Pelo menos foi o que o grupo declarou em seu site.



Fundador do Greenpeace, Patrick Moore chega ao Brasil para falar de assunto que conhece de trás para frente: sustentabilidade e meio ambiente.



As tops brasileiras prometem causar no show anual da Victoria’s Secret, hoje, em Miami. Além de Adriana Lima, que tem status de celebridade na marca, e da volta de Alessandra Ambrosio – que deu à luz há três meses – é a estréia da baby angel Emanuela de Paula.



Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho.

