Roberto Minczuk embarca hoje para o Canadá e estréia à frente da Sinfônica de Montreal. Na seqüência, o maestro rege todas as sinfonias de Beethoven com a Filarmônica de Calgary, com a qual acaba de ter seu contrato renovado por mais quatro anos.



Com o case “A volta do Baixinho da Kaiser”, a Fischer América ganhou o prêmio Destaque no Marketing 2008.



José Sarney e Cristovam Buarque têm compromisso amanhã na Sala São Paulo. Serão homenageados, durante o Troféu Raça Negra 2008, como amigos da causa.



Crise, que crise? Juscelino Pereira abre amanhã a temporada de Tartufos Bianco D’Alba, no Piselli. Pela bagatela de R$ 700 o menu degustação.

A tecnologia subiu o morro da Urca. A empresa que cuida dos bondinhos do Pão de Açúcar há 96 anos acaba de comprar um novo equipamento, que irá substituirá o atual sistema analógico por digital, a partir do ano que vem. Preço do investimento? R$ 4 milhões.



Michelle Obama promete caminhar lado a lado com os fashionistas. Acaba de declarar que Tom Binns está entre os seus designers preferidos. Por aqui, os colares do americano puderam ser vistos a bordo das socialites que passaram pelo Rio Summer.

